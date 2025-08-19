El departamento de arte se muda a un hogar permanente

Escrito por: Meg Frantz

Mudarse inesperadamente de un salón de clases a un edificio de dormitorios no fue fácil para Mazzy Patella, estudiante de último año de la carrera de arte con especialización en estudios de arte.

Dijo que había una desconexión entre los estudiantes, ya que el departamento tenía un sistema de “pods” para sus clases, excepto durante las sesiones de crítica.

Patella dijo que había cuatro salones por clase y los estudiantes en cada pod no interactúan con sus compañeros de clase a menos que entraron a los otros dormitorios.

El Departamento de Arte de App State ha estado en Wey Hall desde su construcción en 1976. El edificio no había sido renovado hasta enero de 2024, cuando preocupaciones de seguridad planteadas por estudiantes y un miembro del profesorado llevaron al traslado de las clases y oficinas del departamento a East Hall.

“Éramos como 15 personas rodeadas, todas apretadas en una habitación de dormitorio”, dijo Jasper Gonzalez, un estudiante de tercer año en estudios de arte. “Estábamos hombro con hombro y hacía un poco de calor y solo recuerdo pensar, ‘Esto es algo gracioso’”.

La reapertura de Wey Hall devuelve al departamento a su hogar permanente. Las renovaciones ofrecerán “espacios modernizados tanto para la enseñanza como para el trabajo en arte y diseño”, según el sitio web de App State.

El primer piso albergará estudios de escultura, metales y cerámica, con una zona de horno al aire libre cubierta, espacio para esmaltado, una cabina de rociado y otros espacios de trabajo más amplios. También tendrá un taller de carpintería, la oficina del director del departamento y la Galería de Arte Estudiantil Cathy P. Walling, “el primer espacio dedicado exclusivamente a exposiciones estudiantiles en la historia del programa de arte”, según AppalachianToday.

El segundo piso se centrará principalmente en la educación artística, fibras y grabado, e incluirá un cuarto oscuro y un espacio para críticas. Patella dijo que un aspecto importante del arte es fotografiar la pieza final.

“Es documentación, y también simplemente que cuando tienes una pieza terminada, mirarla en una pared blanca con buena iluminación es completamente diferente”, dijo Patella.

El tercer piso cuenta con un estudio de diseño gráfico, estudios de pintura y dibujo, así como un laboratorio de impresión y fabricación Synergy y otro espacio para críticas.

Otra oportunidad para los estudiantes de arte es el programa de la Escuela de Artesanía Penland, dirigido por IlaSahai Prouty, profesora asociada de arte. El programa tiene una duración de un semestre en la Escuela de Artesanía Penland en Spruce Pine donde los estudiantes estudian de manera inmersiva en su campo y toman seminarios interdisciplinarios.

Jamie Mallin, estudiante de último año en arte con enfoque en fibras, participó en el programa de Penland. Dijo que el programa incluye un curso de viaje de dos semanas donde los estudiantes conocen artistas profesionales y observan su trabajo, seguido por un periodo de estudio en el campus de Penland.

“Había una opción cuando estuve allí para hacer un estudio-trabajo, así que trabajaba en la cocina lavando platos y luego me iba a coser por unas horas”, dijo Mallin. “Es un enfoque intensivo en aprender el oficio y aprender mediante la experimentación”.

Autoproclamado optimista perpetuo, Mallin dijo que vio el traslado de Wey Hall a East Hall más como algo “peculiar” que problemático. Atribuyó el éxito del departamento de arte durante su tiempo en East Hall a la dedicación del profesorado y personal.

“Todos vienen a trabajar todos los días con la intención de que sus estudiantes aprovechen al máximo, así que estoy muy agradecido con mi facultad”, dijo Mallin. “La mudanza, aunque para mí parece el final —especialmente porque, en cuanto al tiempo, es el final, este es mi último semestre—, se siente como el cierre de un capítulo agitado”.

Callum Conklin, quien se graduó en mayo de 2025 con una licenciatura en geología y arte con concentración en cerámica, descubrió que su formación en geología le ha beneficiado en la creación de cerámica.

“La cerámica es geología, ¿verdad? La arcilla es tierra”, dijo Conklin. “Estudiamos arcilla en clases de geología y sedimentología y estratigrafía. Hay otra clase sobre la termodinámica de la formación de minerales, que es calor y presión y cómo eso cambia los enlaces químicos, y eso es lo mismo que cocer arcilla en un horno”.

Conklin dijo que su arte actúa como un proceso de sanación, y cree que el buen arte hace que las personas se hagan preguntas. Ve su arte funcionando dentro de un clima donde la política y el arte están inextricablemente ligados.

“Puedes pensar que estás haciendo arte no político, pero no importa lo que hagas, importa el contexto político, y hay una larga historia del fascismo como un movimiento antiarte y de control del arte”, dijo Conklin. “Tenemos clases de historia del arte que se enfocan en el arte degenerado, que es como Hitler llamaba cualquier arte sobre la diversidad sexual, sobre la disrupción de clases, cualquier arte sobre personas de color”.

Mallin dijo que encontró la conexión de su arte con el mundo cuando estuvo en Penland, donde, entre disturbios e inquietudes, optaron por divertirse con el arte.

Mallin dijo que “jugar” es importante para lo que el arte es y debería ser.

“No solo jugar en lugar de trabajar, sino jugar como protesta activa del trabajo o como protesta contra la opresión o ciertas cosas, simplemente pasarlo bien y entender a propósito que la humanidad y el arte están entrelazados; ese es todo el punto”.