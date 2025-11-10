La Monarca vuela hacia Boone, trayendo comida mexicana auténtica

Escrito por: Beatrix Johnson

Diseños de todos colores adornan las paredes de La Monarca Bar and Grill, un icono de la escena gastronómica mexicana en King Street. Una mural de mariposas baila por todo el salon, sus alas laberinticas de color naranja y negro decoran las paredes mientras los clientes conversan sobre el chispooroteo de los platillos debajo de ellos.

Junto a sus padres, Raquel Cervantes y Rafael Hernandez, Miriam Hernandez es dueña y administradora del restaurante. El motivo de la mariposa se encuentra por todo el restaurante, desde la decoración interior que celebra al insecto hasta los platillos del menú que llevan el nombre de esta criatura principal.

“La monarca es la mariposa monarca”, dijo Miriam Hernandez. “De dónde somos, es justo el lugar adonde migran todas las mariposas monarcas: a México”.

Taqueria La Monarca abrió por primera vez en Boone en 2022 en la carretera US 421. En julio, los dueños expandieron con una segunda ubicación en el centro de la ciudad, La Monarca Bar and Grill.

Mientras que su primer local tiene un enfoque más familiar, con helado como uno de los sabores favoritos entre los clientes, la ubicación en King Street busca crear un espacio que reciba tanto a estudiantes universitarios como a la comunidad más amplia de Boone.

“Todos son bienvenidos”, dijo Hernandez. “Todo se prepara fresco. Cocinamos todos los días. Picamos todos los días. No congelamos nada”.

Estar dentro de los límites de la ciudad abre varias oportunidades, incluyendo la posibilidad de servir bebidas alcohólicas. Hernandez explicó que esta segunda ubicación está para quienes quieren pasar por unos tacos acompañados de unas cerveza bien frías.

Según Hernandez, una de las bebidas caseras más populares es la “La Monarca Wings”, una combinación de Red Bull y tequila, cuyo nombre hace referencia al eslogan de la marca: “Red Bull te da alas.”

Entre los nuevos platillos se encuentra el ACP de La Monarca —un plato de pollo, arroz y queso— cuyo aroma llena el salón al momento de servirse. Se pueden agregar carnes adicionales como camarón y res a petición del cliente, una versión de La Monarca del tradicional arroz con pollo de la cocina mexicana.

También han incorporado el birria ramen, una mezcla de ramen con caldo de birria, servido con tres tacos de birria. Este platillo tradicional a base de carne de res requiere más de tres horas de cocción. Hernandez comentó que espera con entusiasmo disfrutar un tazón caliente de su birria ramen cuando lleguen los vientos fríos y los días nevados a Boone. Para ella, este platillo no solo es una forma de mantenerse caliente, sino también una manera de conectarse con sus raíces familiares.

“Todas las recetas vienen de mi abuela, luego mi mamá, y ahora yo”, dijo Hernandez.

Las tradiciones culinarias de la familia se han transmitido de generación en generación y ahora forman el corazón del menú de La Monarca, reflejando el valor de la familia y la herencia. Hernandez señala que esa tradición no solo se transmite a través del sabor, sino también en la presentación de los platillos.

“Tenemos diferentes tipos de colores en nuestra comida”, dijo Hernandez. “Las cacerías, tienen ese rojo brillante. Los tacos, colores distintos, el cilantro, la cebolla… todo ese tipo de cosas es muy colorido”.

La viveza de los colores va mucho más allá de los platillos. Murales vibrantes cubren cada pared, y centros de mesa florales decoran cada mesa. Incluso los detalles mas pequeños de color son intencionales.

“Tratamos de hacer todo fresco. Incluso cuando mis flores se están muriendo, trato de traer flores frescas”, comentó Hernandez.

Ese sentido de cuidado que se vive en la comida y el ambiente se fusiona en la cocina, donde el trabajo en equipo y los valores familiares moldean la dinámica laboral.

“Eso ya les sale natural; decimos ‘Oye, ¿te ayudo?, ¿necesitas ayuda?’ Y esa es la cultura”, dijo Hernandez. “Esa es la cultura que tenemos, como fuimos criados, sabes, para ayudarnos unos a otros”.

La Monarca Bar and Grill está ubicada en el 784 W. King St. Están abiertos de 11 a.m. a 10 p.m. seis días a la semana, y cierran a las 9 p.m. los domingos.