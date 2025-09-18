La redacción deportiva de The Appalachian predice la temporada de fútbol americano

Escrito por: Los reporteros deportivos

Cada año, la comunidad de App State se une en torno al fútbol americano de los Mountaineers. Con un nuevo cuerpo técnico y transferencias clave, la redacción deportiva de The Appalachian hace sus predicciones sobre si los Mountaineers llegarán a la cima de la montaña o caerán en el intento.

Max Schwanz, Editor Deportivo

El equipo de fútbol americano de App State iniciará un periodo de transición con el entrenador en jefe Dowell Loggains al mando. Los Mountaineers contarán con una mezcla de jugadores veteranos y nuevas transferencias en ambos lados del balón. El equipo podría tener dificultades al comienzo de la temporada, pero aun así comenzará con tres victorias contra UNC Charlotte, Lindenwood y Southern Mississippi. Después caerá en dos partidos consecutivos ante nuevos rivales Boise State y Oregon State, para luego avanzar con paso firme el resto de la temporada, con su única derrota adicional frente a James Madison.

Predicción: 9-3 y campeonato de la Sun Belt (Derrotas ante Boise State, Oregon State y JMU)

Tess McNally, Editora Asociada de Deportes

Loggains, el coordinador defensivo DJ Smith y el mariscal de campo transferido de LSU, AJ Swann, han mantenido a los fanáticos de los Mountaineers curiosos sobre el resultado de esta temporada de transición. Los aficionados han visto a App State perder partidos que eran alcanzables, pero este nuevo libro de jugadas promete victorias en la conferencia. Sin embargo, la mitad de la temporada podría repetir la historia. El partido contra UNC Charlotte en el Bank of America Stadium calmará los ánimos. Los Mountaineers superarán a los Niners, lo que llevará a una racha de tres victorias contra Lindenwood y Southern Miss. El equipo podría caer ante Oregon State y Coastal Carolina, dejando el resto de la temporada en incertidumbre.

Predicción: 7-5 y sin campeonato de la Sun Belt (Derrotas ante Oregon State, Coastal Carolina, James Madison, Old Dominion y Georgia State)

Parker Egeland

Es una nueva era para el fútbol americano de App State con cambios en el entrenador en jefe y el mariscal de campo titular. Aunque la ofensiva ha cambiado en todo el esquema, la defensa trae de vuelta algunas caras conocidas y podría ser el pilar del equipo durante la temporada. Los partidos no conferenciales contra Boise State y Oregon State ofrecerán oportunidades de experiencia, pero serán pruebas difíciles.

Predicción: 8-4 y campeonato de la Sun Belt (Derrotas ante Southern Miss, Boise State, Oregon State y JMU)

Dylan Shepherd

Ha habido muchos cambios en la temporada baja, ya que el primer año de Loggins llega con un cuerpo técnico renovado y una ofensiva reconstruida, incluyendo al mariscal de campo transferido de LSU, Swann. Smith planea ejecutar una defensa agresiva que recuperará a varios veteranos, lo que podría ser la fortaleza del equipo mientras la ofensiva se adapta. Los enfrentamientos consecutivos contra Georgia Southern y James Madison en noviembre determinarán si App State tiene lo necesario para recuperarse de una decepcionante campaña en 2024. Los partidos difíciles contra Boise State y Oregon State volverán a poner a los Mountaineers en el foco nacional.

Predicción: 8-4 y campeonato de la Sun Belt (Derrotas ante Boise State, Oregon State, Coastal Carolina y JMU)

Trey Blake

Cuando los fanáticos de los Mountaineers llenen el Kidd Brewer Stadium durante la temporada 2025, habrá muchas caras nuevas en las líneas laterales y en el campo. La pregunta en la mente de muchos será si los viejos problemas aún afectarán a la defensa secundaria y la línea defensiva. La ofensiva, con transferencias clave y experiencia necesaria, debería mejorar bajo Loggains y un cuerpo técnico con más de 90 años de experiencia en la NFL. Aunque todo luzca bien en el papel, ya hemos visto esta historia antes: un equipo con grandes expectativas que no cumple, pero que siempre logra una victoria clave aquí y allá.

Predicción: 7-5 y sin campeonato de la Sun Belt (Derrotas ante Southern Miss, Boise State, Coastal Carolina, Old Dominion y James Madison)

Chris Aguilar

Es la época favorita del año para muchos estudiantes universitarios: la temporada de fútbol americano. Este año será diferente para el equipo de App State. Loggains ha traído nuevas transferencias y un cuerpo técnico renovado que tiene a los estudiantes emocionados. App State comenzará la temporada con una victoria en el Bank of America Stadium en Charlotte contra los Charlotte 49ers, y también ganará sus siguientes dos partidos contra Lindenwood y Southern Miss antes de perder dos seguidos ante Boise State y Oregon State. Después de esas derrotas, App State ganará cinco de sus últimos siete partidos, con dos derrotas ante Coastal Carolina y JMU, para terminar la temporada con un récord de 8-4.

Predicción: 8-4 y campeonato de la Sun Belt (Derrotas ante Boise State, Oregon State, Coastal Carolina y JMU)