OPINIÓN: Cuatro tradiciones que App State debe recuperar

Escrito por: Christa Price

El Rhododendron

El Rhododendron fue el primer anuario de App State, y fue publicado anualmente de 1922 a 1992. La publicación regresó brevemente entre el 2003 y el 2006 pero fue detenido

permanentemente después del 2006. El Rhododendron, fue producido y compuesto completamente por miembros de la clase de último año de App State.

El resurgimiento de esta publicación sería algo de gran beneficio para los estudiantes, consolidado algo tangible y memorable acerca de su tiempo pasado en App State.

Sin embargo, debido al creciente número de estudiantes enrolados — 21.570 a partir del otoño del 2024 — colocar esta responsabilidad en los hombros de la clase de último año sería una tarea pesada.

Al dividir el trabajo entre estudiantes y facultades de todos los años, concentraciones y capacidades, la publicación sería significativamente más fluida.

El Festival May Day

El primer Festival May Day de App State se fundó en 1930, patrocinado por Young Women’s Christian Association. El Festival May Day, tiene raíces en celebraciones inglesas, unas que fueron llevadas a la cultura americana con los colonos e inmigrantes a la región de Appalachian.

Los Festivales May Day se llevaban a cabo en la primavera, con la coronación de la reina May rodeada por sus asistentes.

Para estudiantes universitarios en los Estados Unidos, era un marcador de la belleza de las mujeres solteras, encanto y “aclamo social para posibles pretendientes”. En esta era, la universidad no era un lugar de educación o profesiones para las mujeres, sino una escuela de élite — un lugar donde se enseñaba la ética y elegancia.

Al revisar las tradiciones esculpidas por el colonialismo y las contradicciones de inmigrantes a la cultura de Appalachian, algunas de las cosas de esta celebración tendrán que cambiar.

Las raíces del festival May Day están cubiertas en costumbres del viejo tiempo, rodeadas con ideas que la mujer debe ser enseñada gracias sociales adecuadas, y debe encontrar matrimonio en lugar de como mantener un trabajo o ser educadas.

Las cortes de la reina de mayo no contaban con hombres, que no se tiene que necesariamente cambiar. Tener un festival que celebra y valora la feminidad y al mismo tiempo tiene la habilidad de reconocer su intelectual y capacidad podría ser una fuente de empoderamiento.

El Dew Drop

El Dew Drop, un boletín escolar que contenía catálogos de cursos e información general para el uso de estudiantes, fue publicado entre 1904 y 2007. El boletín destacaba fechas del semestre importantes, información de facultad, historia de la universidad e información sobre los dormitorios y otros edificios en el campus.

El Dew Drop proveía información extensiva sobre cursos, incluyendo currículo centrado alrededor de los temas centrales de los cursos y que clases los estudiantes deberían de tomar basado en su posición académica actual.

Mientras catálogos de cursos y caminos de especializaciones eran proveídos por la universidad, tener toda la información necesaria junta en un lugar sería de gran beneficio para la magnitud de estudiantes actualmente en App State.

Legends

Legends, originalmente conocido como H’Appy’s nightclub, abrió en 1985 después de ser renovado por App State. Después de ver sido remodelado por App State en 1988, se volvió conocido como Legends y continuó sirviendo su propósito original hasta el 2023, cuando fue cerrado por App State debido a problemas estructurales del edificio.

Legends fue programado para ser demolido en julio, después del daño causado por el huracán Helene el año anterior.