Residentes de Boone forman un grupo de defensa para unir a la comunidad

Ashley Herrera, Assistant Business Manager
August 26, 2025
Ashton Ahart
Introducciones ocurren en la reunión del ARA el 16 de agosto en Crop & Trade Co-Op.

Escrito por: Ashton Ahart

Dos residentes de Boone discutieron su nuevo grupo de defensa comunitaria, enfocado en conectar a los miembros de la comunidad y alzar la voz por los Apalaches, en una reunión el 16 de agosto.

La organización, Appalachian Reclamation Alliance, realizó su reunión introductoria en Crop & Trade Co-Op a las 5 p.m

Los creadores Caleb Hignite y Ashlynd Scavotto son dos graduados de App State que se conocieron mientras hacían entregas de suministros en los condados de Watauga y Mitchell después del huracán Helene.

El interior del Crop & Trade Co-Op antes de la reunión de la ARA el 16 de agosto. (Ashton Ahart)

“Es una organización comunitaria enfocada en unir a la comunidad local, tratando de reunir a los artistas, los músicos, las personas interesadas y apasionadas por esta región y que quieren verla florecer”, dijo Hignite.

La reunión consistió en unas 15 personas, con una mezcla de estudiantes de App State, residentes de Boone y personas que viven en la región de High Country. Discutieron los problemas actuales que enfrenta la zona y posibles soluciones.

“Yo vengo de un ambiente más cultural, enfocado en la música de esta región, y con este proyecto queremos encontrar a otras personas que tengan más ese entendimiento ambiental y político de la región”, dijo Hignite. “Queremos crear una gran alianza de todos para poder abordar la mayor cantidad de problemas posible”.

Uno de los temas discutidos fue el huracán Helene y los condados que aún enfrentan desafíos diez meses después. El grupo habló sobre los recortes de fondos de FEMA para programas de ayuda y la ansiedad ante la próxima temporada de huracanes.

Diane Price, dueña de Mollie’s Branch Farm y una de las fundadoras de Blue Ridge Women in Agriculture, habló sobre el impacto de las organizaciones sin fines de lucro que ayudaron a Boone durante Helene y compartió sus temores sobre futuros aumentos de tormentas.

“Las organizaciones que vinieron a ayudar ya no existen o se les cortó el financiamiento, así que si nos golpea otra tormenta, no sabemos si recibiremos ayuda”, dijo Price.

La ARA fue creada oficialmente el 19 de julio, aunque la idea nació poco después de Helene. Su objetivo es brindar un espacio para que estudiantes de App State, residentes de Boone y otros grupos de defensa se reúnan y discutan cambios a nivel local. Según su página de Instagram, buscan crear “un grupo organizado por la comunidad, cultivando un punto de encuentro para personas con ideas afines”.

Su lugar de reunión actual, Crop & Trade Co-Op, es un mercado agrícola bajo techo descrito en Instagram como “un espacio que ofrece todo lo que se cultiva, se crea o se elabora localmente”.

El exterior del Crop & Trade Co-Op el 16 de agosto. (Ashton Ahart)

Como una de las cofundadoras del co-op, Scavotto dijo que el mercado era el lugar ideal ya que tanto este como la ARA representan comunidad y cultura local. Como un graduado de arte y una artista local, encontró su pasión por Boone a través de su carrera artística después de graduarse en App State.

“Aprendí sobre la historia de esta área y quería eso cuando era estudiante, pero no sabía dónde encontrarlo”, dijo Scavotto.

La ARA también está enfocada en educar y difundir la cultura apalache. Hignite espera usar ARA para vincular a los nuevos estudiantes con la historia y el lado cultural de Watauga.

“Los estudiantes vienen aquí por cuatro años, obtienen su título y pasan por alto completamente la cultura que los rodea”, dijo Hignite. “Este es el momento ideal para reconocer nuestras raíces culturales”.

Aunque ARA se centra actualmente en el área de Boone, Hignite y Scavotto esperan expandir su alcance a otros condados, trabajando con concejos municipales y otros grupos de defensa para conectar más a la región de High Country, dijo Hignite.

“Especialmente en respuesta al huracán Helene, estamos en un punto de inflexión, no solo un nuevo capítulo, sino una nueva era en la historia de esta región”, dijo Hignite.

