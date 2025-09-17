Carta de la Editora: Repensar la representación

Como alguien que trabajó en gran parte detrás de la escena en The Appalachian durante tres años como la editora de copia en jefe, asumiendo un rol con mi nombre demostrado de forma más destacado en el sitio web y en impresión es algo que pensé sobre cuando me convertí en la editora de traducciones por este semestre. Como habrás adivinado de mi nombre, no soy latina ni hispana. Pero aquí estoy.

Tuve la habilidad de resucitar la sección de traducciones al español de nuestro periódico en 2023 después de una pausa de tres años y contratar un editor de traducciones maravilloso con Omar Alvarez Valencia y no tengo intención de dejar que se derrumbe después de graduarme. The Appalachian es el único medio de noticias escritos en el High Country con traducciones y contenido en español, y ha sido mi gran honor tener este servicio necesario para nuestro lectorado.

Siento que es necesario decir a nuestros lectores que no vamos a hacer la típica edición impresa para el mes de herencia hispana. En el pasado, esta edición ha tenido como objetivo destacar las comunidades latinas e hispanas en el High Country, pero cada año nos topamos con el problema de la representación repetitiva.

En una época donde iniciativas de la diversidad, equidad e inclusión están siendo forzadas de la universidades alrededor del país, creemos que el enfoque más apropiado este año es tener cobertura todo el año de estas comunidades. Queremos destacar a personas que hacen que nuestras comunidades sean mejores cada día, independientemente de lo que afirme nuestro gobierno.

Como editor de traducciones blanca y judía con un equipo diverso de traductores, hacemos lo mejor que podemos para traducir contenido en ingles precisamente, sin importar nuestros antecedentes. Como su editora de traducciones este semestre, les prometo traducir contenido precisamente y equitativamente, y dar a conocer las voces hispanas y latinas tanto como me sea posible. Si sientes que hay errores o que hay problemas con nuestra cobertura, por favor póngase en contacto con nosotros a editor@theappalachianonline.com.

Estoy dedicada a garantizar la representación equitativa en nuestra cobertura. Me niego a echarse atrás ante una administración que quiere quitarles voces, espacios, la libertad de expresión y la libertad de prensa a individuos que, según él, no los merecen. Todos merecemos sentirnos seguros en nuestros hogares, nuestras universidades, nuestros lugares de trabajo y nuestros santuarios. La igualdad de acceso es solo una parte pequeña de eso, que es lo que espero transmitir a través de nuestras traducciones al español.

Si quieres traducir para nosotros, contáctenos o pase por nuestra sala de prensa en la sala 235 de la unión estudiantil de Plemmons. Siempre estoy aquí para ustedes.

Vivian Parks

Editora de Traducción 2025