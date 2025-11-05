The Student News Site of Appalachian State University

Dalton George proyectado a ganar alcalde de Boone

Vivian Parks, Translations Editor
November 5, 2025
Chloe Pound

Escrito por: Ashton Ahart

Dalton George está proyectado a ganar la elección municipal para alcalde de Boone el martes por la noche con 96,87% de los votos según resultados no oficiales de la elección. 

George empezó su carrera del concejo municipal en 2021 cuando fue elegido para un asiento y se convirtió en la persona más joven en formar parte del consejo. Luego fue nombrado alcalde pro tempore en diciembre de 2023. 

La campaña de George se centró principalmente en el acercamiento a la comunidad, organizando reuniones públicas en lugares como Huzzah Books y Lily’s Snack Bar. Estas reuniones invitan a los miembros de la comunidad a participar con sus líderes locales y preguntarles sobre asuntos importantes. 

El trabajo de George se centra principalmente en la sostenibilidad del medio ambiente, como su trabajo con la coalición de especies en peligro de extinción y su movimiento para hacer las poderes municipales de la ciudad de Boone 100% carbono neutro

También se esfuerza en hacer que la vivienda sea asequible para los residentes de Boone y ha movido a llamar a una investigación por el ministro de justicia de Carolina del Norte sobre los altos precios de alquiler

