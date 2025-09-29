El Club de Pesca de Mosca forja conexiones

Escrito por: Tess McNally

A medida que las hojas comienzan a cambiar de color y el verano se convierte en otoño, la temporada del club de pesca con mosca de App State apenas comienza.

Después de que la pandemia de COVID-19 provocó que la actividad disminuyera, el club de pesca de mosca vivió un resurgimiento en 2022.

Graem Hargrove, estudiante de último año originario de Greensboro, funge como presidente honorario del club. Hargrove estudia biología con concentración en ecología, evolución y biología ambiental.

“Definitivamente quiero trabajar con vida silvestre o en pesca, o con el gobierno estatal o federal en algún tipo de labor de conservación”, dijo Hargrove.

Hargrove descubrió la pesca con mosca de una manera poco común. “Solía ver muchos videojuegos, y me topé con un grupo de YouTubers que pescaban robalo con frecuencia”, recordó.

Con el tiempo recibió su propia caña de pescar con mosca como regalo de Navidad y llevó su pasión con él al High Country.

El club de pesca con mosca de App State organiza noches de atado de moscas y limpiezas de ríos cada mes para conectar a los miembros y aportar al cuidado del agua en la zona.

“En las reuniones tratamos de que haya la menor estructura posible para que la gente pueda platicar entre sí”, dijo Hargove.

La pesca con mosca se distingue por un estilo único los pescadores lanzan una línea pesada al agua con un señuelo hecho de materiales naturales que imita la presa de un pez.

“Es una manera muy delicada de atrapar peces en comparación con otros métodos”, dijo Charlie Ventura, estudiante de tercer año de medios electrónicos y radiodifusión.

Ventura se unió al club en su primer año universitario sin tener experiencia previa en la pesca con mosca.

“Fue con Graem con quien empecé a pescar con mosca aquí; él me enseñó todo sobre la pesca de truchas”, dijo Ventura.

High Country es hogar de numerosos cuerpos de agua como arroyos, ríos, afluentes y estanques.

“Puedes entrar a Google Maps y en cualquier lugar donde veas azul, puedes intentarlo”, dijo Hargrove.

La región del High Country alberga principalmente especies de agua fría, incluyendo tipos de trucha y lobina de boca chica.

El South Fork New River, el río Watauga y el río Elk más cerca de Banner Elk son los tres principales cuerpos de agua cercanos a Boone para practicar la pesca.

“Hay muchas personas en el club que han probado prácticamente cada punto azul en el mapa”, dijo Hargrove. Entre las especies de trucha que habitan en el High Country se encuentran la arcoíris, la marrón y la brook.

“Soy muy fanático de pescar en el Parkway, y lo que solemos buscar ahí es la trucha brook del sur de los Apalaches”, dijo Ventura.

La trucha marrón se distingue por su mayor tamaño y sus habilidades como depredadora.

“Una de mis favoritas es la trucha brook. Es la única especie nativa de trucha en la zona solo se encuentra en corrientes de gran altitud y aguas frías”, dijo Hargrove.

Junto con la población de truchas también se encuentran róbalos de boca chica, que suelen vivir en ríos más grandes y son particularmente activos en verano.

En los afluentes más pequeños se encuentran especies como el róbalo de roca, el pez sol y el pez sol de pecho rojo durante los meses más cálidos.

El Club de Pesca con Mosca está afiliado a Trout Unlimited a través de la iniciativa Costa 5 Rivers.

Costa 5 Rivers organiza cuatro eventos nacionales llamados Rendezvous, cuyo objetivo es fomentar la conservación y conectar a pescadores de universidades del sureste como la Universidad de Georgia, la Universidad de West Virginia, la Universidad de Kentucky y la Universidad de Tennessee en Knoxville.

“Ese fin de semana tuvimos un torneo de pesca contra todas las demás universidades, y los arrasamos”, dijo Hargrove. “Un poco de orgullo de App State ahí”.

El Club de Pesca con Mosca de App State invita a toda la comunidad estudiantil a registrarse en Engage y asistir a una reunión. Una noche de atado de moscas podría significar encontrar un compañero de pesca para toda la vida.

“Yo diría que es mucho más que solo pescar con mosca; destacaría el sentido de comunidad que tenemos aquí”, dijo Ventura. “Cada quien va a su propio ritmo, y no hay vergüenza en aprender”.