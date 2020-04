El gobernador Roy Cooper prohíbe desconectar servicios públicos con un nuevo orden

Share via Email

Share via Email

Share on Twitter

Share on Twitter

Share on Facebook

Share on Facebook

En la conferencia de prensa del martes, el gobernador Roy Cooper, acompañado por funcionarios estatales de salud pública y emergencias, anunció su nueva orden ejecutiva que prohíbe las desconexiones de servicios públicos durante los próximos 60 días.

Su acción ordena que los servicios de gas electricidad, agua y servicios de aguas residuales no se puedan cerrar para aquellos que no pueden pagar. Cooper instó a las compañías de telecomunicaciones que brindan servicios de cable, teléfono e internet a seguir las mismas reglas. La orden también alienta a los bancos a no cobrar sobregiros, cargos por mora y multas similares.

“Mañana es el primero del mes y sé que es un día que muchas familias temen cuando no pueden llegar a fin de mes,” dijo Cooper.

La Orden ejecutiva 124 ordena a las compañías de servicios públicos que otorguen a los clientes residenciales al menos seis meses para pagar las facturas pendientes y prohíbe a esas compañías cobrar tarifas, multas o intereses por pagos atrasados. Los clientes siguen siendo responsables de pagar sus facturas.

La orden ha sido firmado por Cooper y tiene vigencia por 60 días.

Hasta el martes por la noche, hay 1,498 casos positivos confirmados y nueve muertes en Carolina del Norte.