Momento en sol: CJ Huntley se une al NBA

Escrito por: Max Schwanz

Siempre fue el sueño de CJ Huntley jugar para División I baloncesto y llegar a la NBA. Este sueño se hizo realidad.

El 25 de junio, Huntley recibió la llamada de los Phoenix Suns que cambiaría su vida, y luego firmó un contrato bidireccional con la organización de adelante.

“Estando con mi familia y amigos y recibiendo esa llamada significaba el mundo para mi”, dijo Huntley.

Antes del draft, Huntley pasó cinco años como miembro del equipo de hombres de baloncesto en App State.

Huntley es parte de la historia de App State que incluye siendo el primer jugador recluido por el entrenador en jefe Dustin Kerns para ser cometido con los Mountaineers.

Durante su tiempo en App State, Huntley terminó con 1.324 puntos y ha aparecido en 153 juegos, empatado por más en la historia del programa. Él era parte de 96 ganancias, el segundo más alto de todos los tiempos.

La ética de trabajo de Huntley estaba completamente mostrada durante su carrera universitaria, y el asistente de entrenador Bob Szorc lo vio en primera mano.

“Tiene habilidades que no puedes enseñar. Por eso cuando combinas esas cosas con el gimnasio, vas a hacerte más mejor”, dijo Szorc.

Szorc vio como su habilidad de jugar se desarrolló. El dijo que Huntley era “una amenaza que puede estirarse hasta el piso”, y que “tiene la habilidad de proteger el borde”.

En su año final en App State, Huntley era el modelo a seguir para lo que antes era el centro para el antes estudiante de primer año Michael Marcus Jr. Él ya es un delantero de segundo año.

“Yo lo respeto mucho aunque fui nuevo, tuve la habilidad de aprender mucho de él”, dijo Marcus.

Marcus tenía la habilidad de ver a Huntley jugar y comparó su estilo de jugada con el de un surfista, diciendo que él tenía la habilidad de ir a la corriente del juego y adaptarse.

Aunque ya no es un Mountaineer, Huntley ha dejado una impresión en esos que él pasaba su tiempo con.

“CJ es un increíble humano que tiene un corazón increíble para las personas”, dijo Szorc. “Él es un Mountaineer a través, y el sentimiento para mi es ser orgulloso de él y orgulloso de ser parte de él”.

Huntley pasó todo el pasado verano haciendo ejercicio y preparado para su momento. Él creía que él enseñó a los Suns todo lo que necesitaban ver.

“Yo siento que yo tenía la mejor forma de hacer ejercicio con ellos y enseñarles mi potencial completo”, dijo Huntley. “Mi ética de trabajo y como yo estoy en la corte y les enseñe el lado de CJ Huntley que toda organización quiere tener”.

Huntley inmediatamente empezó la transición a la vida del NBA, preparándose en naranja y morado durante la liga de verano. Resalto el espacio y las diferencias de facilidades entre la universidad ya al nivel profesional. Para prepararse, el aumento en volumen de 190 libras cuando él empezó inicialmente en App State a 221 libras yendo al NBA.

Aunque había este cambio, el pudo llegar de una actuación de rendimiento de 18 puntos y 9 rebotes en su juego final el la liga de verano, dándole la confianza que él necesitaba en creer que él pertenecía al siguiente nivel.

Otra lucha de la vida en la NBA es mudarse de casa. Huntley, un nativo de Carolina del Norte, está ahora 2.000 millas lejos de casa en Arizona.

Huntley dice que la diferencia mayor entre los dos estados es el clima, pero tener sus familiares y amigos ha ayudado a la transición.

A pesar de eso, Huntley está emocionado de empezar su carrera usando el número de universidad de su padre, 22.

“Mi papá llevaba eso durante la universidad, y yo quería representarlo a través de todo lo que hago diariamente”, dijo Huntley.

Huntley está ansioso de empezar la temporada de la NBA en Octubre 21.

“Estoy muy emocionado de estar allá afuera y tomando todo lo que se tiene que tomar”, dijo Huntley.