OPINIÓN: Las leyendas urbanas de los Apalaches tienen importancia independientemente de su validad

Escrito por: Tierney Drake

Nota del editor: Este artículo menciona restos humanos y suicidio. Si usted o alguien que conoce está pasando por un momento difícil, llame a Servicios de Consejería y Psicología al 828-262-3180 o a la línea directa de prevención del suicidio al 988.

Las leyendas urbanas son parte integral de la cultura de los Appalachian, un aspecto que a menudo se desestima debido a su limitada validez. Aunque puedan parecer absurdas, las leyendas están arraigadas en la cultura, ya que inspiran tradición y construyen historia y comunidad. A medida que avanza octubre, es apropiado sumergirse en el mundo de estas leyendas. Aquí les presentamos algunos cuentos populares escalofriantes de la zona de Boone.

El Excursionista Fantasma de Grandfather Mountain

Grandfather Mountain, un parque estatal ubicado alrededor de Blowing Rock, ha sido escenario de numerosos avistamientos de fantasmas. Un avistamiento en particular es recurrente, conocido como el “excursionista fantasma”. Durante varias décadas, se ha reportado que la gente ha visto el fantasma de este excursionista perdido: un hombre mayor y barbudo, vestido con ropa de mediados del siglo XX, con una mochila militar y un bastón. Se dice que aparece en uno de los senderos del parque al anochecer. Nunca dice nada ni responde a ningún saludo, simplemente camina delante de cualquiera que se encuentre antes de desaparecer.

Algunos creen que era un excursionista que se perdió en el bosque y se lesionó, incapaz de encontrar la salida. Otros creen que es el espíritu de un hombre que amaba tanto la montaña que nunca quiso irse, ni siquiera después de morir. Como todos los visitantes, está allí para disfrutar de la belleza y la maravilla de Grandfather Mountain.

El Encantamiento de East Hall

East Hall era un dormitorio construido en 1952 en la Universidad Estatal de Appomattox, del que se rumorea que está habitado por fantasmas. Esta leyenda comienza en 1977, cuando un estudiante se quitó la vida en el baño del sótano del dormitorio.

Desde entonces, los estudiantes han recordado innumerables actividades paranormales en el East Hall y otros sucesos extraños o inexplicables. Desde oír susurros en los pasillos vacíos hasta ser empujados por fuerzas invisibles, se cree que pudo haber habido una presencia fantasmal en más de una ocasión.

Ahora, un edificio de arte remodelado, los estudiantes también han reportado puntos fríos inusuales en el sótano, así como una neblina azul brillante. Se ha convertido en tradición que los estudiantes compartan la leyenda urbana con los nuevos estudiantes de primer año, incluso refiriéndose al edificio residencial como el “Dormitorio de la Perdición” y como una atracción de Halloween.

Con una leyenda que distingue a App State de otras universidades y una razón para profundizar en las tradiciones, los estudiantes tienen algo que esperar con ilusión, especialmente en Halloween.

El Perro Demonio de Valle Crucis

En la década de 1860, se encontraron restos humanos en el bosque cercano a la Iglesia Episcopal de San Juan y su cementerio. Se cree que fueron víctimas de un aparente ataque animal. El ministro de la iglesia les dijo a sus feligreses que Satanás “había tomado la forma de un animal” y “mataba a los impenitentes”.

Se cree que la bestia acecha en el cementerio por la noche, y dos jóvenes afirmaron haberla visto a finales de la década de 1980. En una noche de luna llena, pasaron frente a la iglesia cuando una sombra saltó de detrás de una de las tumbas hacia el camino. La sombra era un perro; no un perro común, sino del tamaño de un hombre adulto, con ojos de un rojo intenso.

Mientras el conductor se alejaba a toda velocidad, pudo ver al perro siguiéndolos por el espejo retrovisor. Justo antes de que la bestia pudiera alcanzarlos, el coche saltó el puente bajo el arroyo y el perro dejó de seguirlos. La pareja observó a la misteriosa criatura desvanecerse en la noche y se preguntó qué causaba que el animal quedará restringido por los límites del agua.

El folclore es un aspecto importante de cualquier cultura, ya que transmite historias de generación en generación y proporciona una perspectiva de la vida cotidiana de hace cientos de años. Si bien las leyendas urbanas no son las primeras que vienen a la mente cuando se habla de folclore, sin duda forman parte de esta categoría.

Las leyendas urbanas parecen tontas, pero tienen un significado cultural e histórico para nuestros queridos Apalaches. Creas o no en estos cuentos, es innegable el impacto que han tenido en la formación de la cultura apalache. La historia se nutre de la tradición.

No desacredites los mitos simplemente porque no tienen validez. Las leyendas no tienen por qué ser necesariamente ciertas ni estar demostradas como hechos. Su objetivo, en cambio, es generar conversación, construir comunidad, preservar la tradición y despertar el interés por la historia del mundo que las rodea.

Nunca está de más preguntarse por los misterios que nos ofrece la vida. La próxima vez que visites Grandfather Mountain, busca al excursionista fantasma. Si pasas por la Iglesia Episcopal de San Juan, ten cuidado con las criaturas míticas. Y siempre ten cuidado al entrar en East Hall.