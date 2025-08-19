The Student News Site of Appalachian State University

Categories:

OPINIÓN: No estar decidido es el mayor activo de un estudiante del primer año

Vivian Parks, Translations Editor
August 19, 2025
Rian Hughes

Escrito por: Christa Price

La universidad, aunque una experiencia vigorizante, es un momento estresante para muchos. Hay mucha presión metida en los hombros de los estudiantes entrantes para tener su vida resuelta —para tener un camino principal ya escogido y tener su futuro entero presentado delante de ellos. 

Sin embargo, esta mentalidad es dañina para mantener. La mayoría de los estudiantes no tienen ni idea de cual programa de estudio quieren seguir, y mucho menos qué carrera quieren tener por el resto de su vida. 

Los estudiantes que tienen incluso un mínimo grado de incertidumbre sobre sus planes conviene más permanecer indecisos en lugar de elegir una especialidad prematuramente y arrepentirse después, ya que tienen que empezar todo de nuevo. 

Estar indecisos les da a los estudiantes la libertad de explorar una variedad de temas, libres de las restricciones de un camino preestablecido. 

Sin embargo, existe un estigma en torno a la idea de estar indecidido. Según UNC-Charlotte, el término se asocia típicamente con un estudiante que, por diversos motivos, “no quiere, no puede o no está listo para tomar decisiones educativas”.

En realidad, es todo lo contrario. Mantenerse decididos les da a los estudiantes un control total para descubrir dónde está su pasión, en lugar de sentirse obligados a tomar una decisión prematura. 

También hay la opción de que los estudiantes sean etiquetados como no declarados. 

Los estudiantes indecisos no han elegido una trayectoria académica para su especialidad. Mientras tanto, los estudiantes sin declarar tienen interés en una materia específica, pero no han declarado una especialidad.

 No haber declarado una especialidad es una buena opción para los estudiantes que no están seguros de qué carrera quieren elegir, que tienen dudas sobre las oportunidades laborales después de graduarse en la carrera que les interesa, que estan entre varias opciones de especialidad o que han decidido que la carrera que eligieron inicialmente ya no les encaja y no saben cuál será su próximo paso. Los estudiantes sin declarar suelen tomar cursos relacionados con su área de interés. 

En App State, el Centro de Asesoría Académica se especializa en ayudar a los estudiantes de primer año o sin declarar. Los estudiantes pueden programar una cita con el asesor disponible más pronto, seleccionar el motivo de la cita y elegir los días y el formato de atención que mejor se adapten a sus necesidades.  

Ser un estudiante sin declarar en App State ofrece muchas oportunidades para quienes sienten incertidumbre respecto a su elección de carrera: App State cuenta con más de 200 opciones de especialidad en una gran variedad de materias, incluyendo programas completamente en línea o la opción de cursar en el campus de Hickory en lugar de Boone. 

Debido a la gran variedad de opciones, App State se presenta como una universidad ideal para explorar y recorrer libremente su amplio catálogo de cursos, mientras se completan los créditos de educación general. Según la lista de Best Colleges 2025 de U.S. News & World Report, App State es la segunda mejor universidad pública del sur. 

Estar indeciso o sin declarar no debería ser motivo de vergüenza para ningún estudiante: les da la libertad de considerar sus intereses, contemplar posibles trayectorias de especialidad y subespecialidad, y pensar en carreras futuras antes de tomar una decisión concreta. La independencia que genera en los estudiantes el estar indeciso o sin declarar les permite tener confianza en la elección de su especialidad más adelante.

