Se pidió a High Country que proporciona anécdotas para el Archivo del huracán Helene

Celeste Castrejon, Translator
September 12, 2025

Escrito por: Colin Wishneski

El Archivo del Huracán Helene, recientemente lanzado, fue un esfuerzo conjunto entre App State y la comunidad de Boone, y busca capturar las historias y experiencias de quienes vivieron la tormenta. 

Se aceptarán fotos, videos, obras de arte y cualquier otro material multimedia relacionado con Helene. Cualquier persona puede contribuir al archivo accediendo a la sección de contribuciones del sitio web y completando la información necesaria.

“Este archivo capturará la experiencia humana en su totalidad”, afirmó Beth Davison, organizadora del archivo. “Queremos abarcar todas las perspectivas”.

Davison, documentalista y profesora del departamento de estudios interdisciplinarios de App State, estrenó una película titulada “We Begin Again at 9:30”, que se estrenó junto con el lanzamiento inicial del archivo en enero y está disponible gratuitamente en el sitio web. Todos los recursos multimedia del archivo son de dominio público, salvo que se indique expresamente lo contrario en el sitio web.

Uno de los objetivos del archivo es mejorar la capacidad de respuesta ante futuras tormentas en las montañas. Davison afirmó que comprender los patrones y las estrategias que se encuentran en los datos y las historias del archivo ayudará a las próximas generaciones a comprender cómo sobrevivir ante desastres naturales como Helene.

“Cuando sea un recuerdo borroso, queremos que la gente pueda aprender de la experiencia de la tormenta”, declaró Davison.

Davison instó a los estudiantes o miembros de la comunidad que tengan material multimedia de la tormenta y del proceso de recuperación a subirlo al archivo lo antes posible. Le interesan los videos de Rivers Street la mañana del 27 de septiembre y el trabajo humanitario en la región montañosa durante las próximas semanas.

