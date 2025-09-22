¿Eres estudiante de último año, y ahora qué?

Escrito por: Tierney Drake

Si eres como yo, probablemente te estés preguntando cómo prepararte para la graduación y la vida después de la universidad, cómo construir tu currículum y encontrar pasantías, todo mientras intentas aprovechar al máximo tu último año. Aquí está mi plan para navegar mi último año en App State.

Empieza a planear la graduación desde ahora

Si te gradúas este otoño o en la próxima primavera, asegúrate de solicitar tu graduación a través de tu cuenta de AppalNet en la sección de academic records. Hazlo cuanto antes. Se recomienda hacerlo el semestre anterior ; así que si te gradúas la próxima primavera, solicita este semestre. Si te gradúas este semestre, todavía no es tarde. La última fecha para solicitar ser incluido en la ceremonia de graduación es el 7 de noviembre.

Ten tus créditos en orden

Puede parecer obvio, pero asegúrate de cumplir con todos los requisitos académicos. Nadie quiere quedarse sin graduarse por una clase que faltaba. Revisa DegreeWorks para confirmar que estás en el camino correcto y no dudes en contactar a tu asesor académico respecto a créditos u otros requisitos.

¿Y qué hay de la escuela de posgrado?

Si planeas ir a la escuela de postgrado poco después de obtener tu título de licenciatura, empieza a investigar universidades y sus programas. Asegúrate de conocer bien su proceso de aplicación y las fechas límite. Si no estás seguro de estudiar un posgrado, yo estoy igual. No hace daño informarse, pero no te estreses si no quieres ir a la escuela de posgrado ahora, o nunca.

Aprovecha el Centro de Desarrollo Profesional

Recientemente recibí un correo del asesor de carrera asignado a mi facultad, la facultad de artes aplicadas y bellas artes. Estos asesores trabajan de manera similar a los asesores académicos, pero están enfocados en ayudarte con pasantías, entrevistas de trabajo, construcción de currículum o cualquier otra cosa relacionada con la carrera. Revisa tu correo o visita el Career Development Center.

Explora diferentes oportunidades

Mantente abierto a nuevas posibilidades, especialmente si no estás seguro de lo que quieres hacer después de graduarte. Es útil tener algo de experiencia antes de entrar al mundo laboral, incluso si todavía no tienes un plan de carrera definido. Como alguien con una carrera amplia que ofrece muchas oportunidades, puede que no sepa exactamente dónde quiero terminar profesionalmente, pero estoy dispuesto a explorar distintos caminos.

Busca pasantías, ofertas de trabajo y otros recursos que ofrece App State. Por ejemplo, el Departamento de Comunicación organiza un evento, generalmente en marzo, llamado Spring Forward . Este evento invita a exalumnos del programa de comunicación para compartir su experiencia en sus respectivos campos y dar consejos a los estudiantes actuales.

Todos conocemos la frase: “No es lo que sabes; es a quién conoces”. Los exalumnos pueden ayudarte a hacer conexiones en un trabajo que te interese. Es buena idea hablar con algunos de tus profesores y pedir orientación. Tener una relación profesional con un profesor de tu área puede abrir oportunidades de trabajo o pasantías.