The Student News Site of Appalachian State University

The Appalachian
The Student News Site of Appalachian State University

The Appalachian
The Student News Site of Appalachian State University

The Appalachian
Categories:

¿Eres estudiante de último año, y ahora qué?

Cesar Venegas Echegaray, Translator
September 22, 2025
Alex Newell

Escrito por: Tierney Drake

Si eres como yo, probablemente te estés preguntando cómo prepararte para la graduación y la vida después de la universidad, cómo construir tu currículum y encontrar pasantías, todo mientras intentas aprovechar al máximo tu último año. Aquí está mi plan para navegar mi último año en App State.

  1. Empieza a planear la graduación desde ahora
     Si te gradúas este otoño o en la próxima primavera, asegúrate de solicitar tu graduación a través de tu cuenta de AppalNet en la sección de academic records. Hazlo cuanto antes. Se recomienda hacerlo el semestre anterior; así que si te gradúas la próxima primavera, solicita este semestre. Si te gradúas este semestre, todavía no es tarde. La última fecha para solicitar ser incluido en la ceremonia de graduación es el 7 de noviembre.
  2. Ten tus créditos en orden
     Puede parecer obvio, pero asegúrate de cumplir con todos los requisitos académicos. Nadie quiere quedarse sin graduarse por una clase que faltaba. Revisa DegreeWorks para confirmar que estás en el camino correcto y no dudes en contactar a tu asesor académico respecto a créditos u otros requisitos.
  3. ¿Y qué hay de la escuela de posgrado?
     Si planeas ir a la escuela de postgrado poco después de obtener tu título de licenciatura, empieza a investigar universidades y sus programas. Asegúrate de conocer bien su proceso de aplicación y las fechas límite. Si no estás seguro de estudiar un posgrado, yo estoy igual. No hace daño informarse, pero no te estreses si no quieres ir a la escuela de posgrado ahora, o nunca.
  4. Aprovecha el Centro de Desarrollo Profesional
     Recientemente recibí un correo del asesor de carrera asignado a mi facultad, la facultad de artes aplicadas y bellas artes. Estos asesores trabajan de manera similar a los asesores académicos, pero están enfocados en ayudarte con pasantías, entrevistas de trabajo, construcción de currículum o cualquier otra cosa relacionada con la carrera. Revisa tu correo o visita el Career Development Center.
  5. Explora diferentes oportunidades
     Mantente abierto a nuevas posibilidades, especialmente si no estás seguro de lo que quieres hacer después de graduarte. Es útil tener algo de experiencia antes de entrar al mundo laboral, incluso si todavía no tienes un plan de carrera definido. Como alguien con una carrera amplia que ofrece muchas oportunidades, puede que no sepa exactamente dónde quiero terminar profesionalmente, pero estoy dispuesto a explorar distintos caminos.
     Busca pasantías, ofertas de trabajo y otros recursos que ofrece App State. Por ejemplo, el Departamento de Comunicación organiza un evento, generalmente en marzo, llamado Spring Forward. Este evento invita a exalumnos del programa de comunicación para compartir su experiencia en sus respectivos campos y dar consejos a los estudiantes actuales.
     Todos conocemos la frase: “No es lo que sabes; es a quién conoces”. Los exalumnos pueden ayudarte a hacer conexiones en un trabajo que te interese. Es buena idea hablar con algunos de tus profesores y pedir orientación. Tener una relación profesional con un profesor de tu área puede abrir oportunidades de trabajo o pasantías.
  6. Aprovecha al máximo esta etapa
     Por último, no te lo tomes demasiado en serio. Aunque es importante estar preparado para el futuro, tienes toda tu vida por delante. No tienes que tenerlo todo resuelto — yo ciertamente no lo tengo — y tampoco está garantizado que te quedes en la misma industria toda tu carrera.
     Asegúrate de mantener un equilibrio sano entre el trabajo y el ocio. Haz lo que normalmente harías en cualquier otro año académico. Pasa tiempo con tus amigos, haz nuevos, participa en actividades extracurriculares, maratonea tu serie favorita, empieza un nuevo pasatiempo — cualquier cosa que te dé alegría. La conclusión es: nunca volverás a tener esta experiencia universitaria, así que disfrútala al máximo.

 

View Story Comments
Print this Story
Donate to The Appalachian
$286
$5000
Contributed
Our Goal

We hope you appreciate this article! Before you move on, our student staff wanted to ask if you would consider supporting The Appalachian's award-winning journalism.

We receive funding from the university, which helps us to compensate our students for the work they do for The Appalachian. However, the bulk of our operational expenses — from printing and website hosting to training and entering our work into competitions — is dependent upon advertising revenue and donations. We cannot exist without the financial and educational support of our fellow departments on campus, our local and regional businesses, and donations of money and time from alumni, parents, subscribers and friends.

Our journalism is produced to serve the public interest, both on campus and within the community. From anywhere in the world, readers can access our paywall-free journalism, through our website, through our email newsletter, and through our social media channels. Our supporters help to keep us editorially independent, user-friendly, and accessible to everyone.

If you can, please consider supporting us with a financial gift from $10. We appreciate your consideration and support of student journalism at Appalachian State University. If you prefer to make a tax-deductible donation, or if you would prefer to make a recurring monthly gift, please give to The Appalachian Student News Fund through the university here: https://www.givecampus.com/campaigns/54088/donations/new?designation_id=faa93386&

Donate to The Appalachian
$286
$5000
Contributed
Our Goal