La Perspectiva de Allie: el mito de la cultura monolítica persiste

Escrito por: Allison Lehan

Aproximadamente el 19,5% de la población de Estados Unidos es de ascendencia hispana. Según el censo de 2023, la cifra exacta rondaba los 65,2 millones de personas, lo que convierte a este grupo en la minoría étnica más grande del país.

El sentido común sugiere que una comunidad tan grande y compuesta por personas de numerosos y distintos orígenes internacionales sería igualmente diversa en sus identidades, costumbres y formas de vida — y lo es. Sin embargo, persiste una tendencia generalizada y de larga data a homogeneizar los matices de las culturas latinas en EE.UU., y esto debe abordarse.

El “monolito latino” es un término utilizado para describir la percepción falsa de un colectivo masivo y uniforme de valores, orígenes, intereses e ideologías atribuidos a los millones de residentes estadounidenses cuyas raíces pueden rastrearse hasta uno de los muchos países que conforman América Latina.

Ya sea a través de la condescendencia, la tokenización o los estereotipos en los medios, el monolito latino ha infiltrado a la sociedad estadounidense durante décadas, resultando en una falta de comprensión generalizada y reductiva respecto a la complejidad de las identidades latinas. Estas generalizaciones sólo limitan las voces y oportunidades de las personas a quienes pertenecen.

La política estadounidense es notoria por este tipo de manipulación. Informalmente denominada “Hispandering”, los políticos tienen una larga historia de apelar selectivamente a los votantes latinos como estrategia de campaña, específicamente por su significativa influencia en los resultados electorales.

Las tendencias comunes dentro de esta práctica incluyen decir algunas frases en español y posar para fotos en restaurantes hispanos populares. En un evento de la organización “Latinos por Hillary” en 2015, la ex primera dama Hillary Clinton dijo célebremente a la multitud: “I’m not just La Hillary — I’m tu Hillary.”

En Hollywood, las películas y los programas de televisión son igualmente infames por sus débiles intentos de representación latina. Personajes con orígenes familiares geográficamente distintos suelen simplificarse y agruparse, a menudo con acentos, profesiones y vidas familiares idénticas.

La tendencia a diluir y fusionar las identidades de los personajes latinos alimenta otro problema de la industria del entretenimiento con la representación latina: los estereotipos. Los personajes sin orígenes, metas ni participación cultural claramente definidos son más fáciles de relegar a papeles secundarios, que con demasiada frecuencia se manifiestan en la forma de personal doméstico o criminal.

La ignorancia que producen estos casos de tokenización e incluso racismo abierto en las mentes de quienes están fuera de las comunidades latinas, aunque insidiosa por sí misma, impulsa otros problemas mucho más sistémicos. Al oscurecer las necesidades, intereses y valores naturalmente diversos y fundamentales de las distintas culturas que conforman la comunidad latina en su conjunto, quienes tienen poder crean una sociedad en la que los recursos y oportunidades necesarios para que un porcentaje significativo del país prospere son inexistentes.

Mientras tanto, los datos respaldan lo que las instituciones públicas no reconocen. Según los registros de encuestas, la forma en que los latinos valoran temas como la violencia armada, los derechos reproductivos, los costos de vivienda y la atención médica varía significativamente. La manera en que la comunidad se relaciona directamente con la salud, la economía y la educación también es sumamente diversa.

Un informe de la Oficina del Censo de EE.UU. muestra que entre 2005 y 2021, todas las poblaciones hispanas en su conjunto experimentaron un aumento en la matrícula universitaria o de posgrado, aunque a diferentes ritmos. Entre los grupos más claramente descritos, los cubanos tuvieron las tasas de matrícula más altas en general, mientras que dominicanos y puertorriqueños mostraron ritmos de crecimiento similares. El aumento de la matrícula universitaria de los mexicanos entre 2005 y 2021 fue el más significativo — casi el doble que el de los dominicanos.

Aunque irónicamente simplificados, estudios como este brindan una idea general de cuán diversa es la comunidad latina en su toma de decisiones y en su acceso a ciertos recursos. También ayudan a justificar por qué se necesitan más estudios detallados sobre esta diversidad.

Para que la percepción del monolito latino se desmantele adecuadamente, las decisiones sobre cómo pueden cambiarse los sistemas para servir de manera justa a los latinos deben quedar en manos de quienes forman parte de la propia comunidad.

Además, quienes están fuera de la comunidad, y especialmente dentro de campos de influencia pública como la ciencia, el periodismo y la política, deben trabajar para ampliar la cobertura y la comprensión general de los gradientes culturales dentro de la herencia latinoamericana, de modo que la información pública sobre esta diversidad sea más accesible.

Si los políticos, educadores, directores creativos, economistas y médicos no latinos entendieran mejor las diversas realidades de la comunidad latina —escuchando sus experiencias, valores y necesidades individuales —, quizá las instituciones fundamentales de EE.UU. podrían comenzar a reflejar y servir de manera más precisa a una gama más amplia de preocupaciones ciudadanas.

Un país preparado para apoyar las diferentes necesidades de su gente comienza con líderes dispuestos a comprender y trabajar con quienes son distintos a ellos.