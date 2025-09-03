The Student News Site of Appalachian State University

Los votantes de la Lista Griffin recibirán una carta de la Cámara Estatal de Elecciones

Celeste Castrejon, Translator
September 3, 2025
Chloe Pound

Escrito por: Ashton Ahart

El proyecto de reparación de registro, creado por la Cámara Estatal de Norte Carolina, o NCSBE por sus siglas en inglés, está enviando cartas a más de 82.000 votantes que tienen información faltante en sus registro de votantes.

Graphic by: Andrew Reagan

El proyecto, lanzado el 17 de julio, es el primer esfuerzo de la junta para recopilar información de identificación de los votantes a quienes les faltan los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social o el número de su licencia de conducir en sus tarjetas de registro de votantes. De no tener esta información, los votantes tendrán que enviar una papeleta provisional y proporcionar su información al votar, según un comunicado de prensa de la NCSBE.

Esto ocurre a raíz de las elecciones de 2024, en las que Jefferson Griffin, candidato republicano para el puesto 6 de juez asociado, perdió por 734 votos e impugnó todos los votos con información faltante a demandar a la NCSBE.

En esta demanda, más de 60.000 votantes de Carolina del Norte, 54 del condado de Watauga, vieron sus votos impugnados por Griffin y anulación, lo que significa que su voto no contará para las elecciones.

 El tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte emite una decisión, que aún no se ha puesto en efecto, a favor de Griffin. Desde entonces, Griffin concedió la victoria electoral, lo que puso fin a la demanda y a las impugnaciones de los votos.

Las personas con la información faltante se pueden encontrar en la lista Griffin y se les recomienda actualizar su identificación de votante antes de la próxima temporada electoral, según el comunicado de prensa de NCSBE.

Al recibir la carta, se informará a los votantes sobre el estado de sus indicación, la cual pueden cambiar o actualizar de una de estas tres maneras:

  • Enviar por correo a la cámara electoral estatal el formulario que se encuentra al final de la carta 
  • Enviar un formulario actualizado al sitio web del DMV de Carolina del Norte
  • Asistir personalmente a la junta electoral del condado

La NCSBE proporcionó una lista de votantes a quienes les falta información para recibir una carta, y es posible que necesiten actualizar su información de votante.

