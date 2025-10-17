OPINIÓN: La retórica antivacunas es mortal

Escrito por: Anna Kate Mock

Desde enero, se han reportado 762 casos de sarampión en Texas, lo que ha resultado en la muerte de dos niños. ¿Qué tenían en común ambos niños? No estaban vacunados.

Estos casos marcan una peligrosa tendencia al alza del sarampión en Estados Unidos, considerando que anteriormente, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) había declarado la enfermedad erradicada en el año 2000, un logro que solo se alcanzó gracias a los avances en las vacunas.

Una de las vacunas más comunes que reciben los niños es una inyección combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR por sus siglas en inglés), una protección necesaria y segura para garantizar la salud duradera de un niño. El CDC informa que si el 95% de los niños de jardín de infancia reciben la vacuna MMR, la mayoría de ellos estarán protegidos por la inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva se basa en la idea de que si suficientes personas son inmunes a una enfermedad, la infección no se propagará.

Sin embargo, el número de niños que realmente están siendo vacunados ha comenzado a disminuir de manera constante. En el año escolar 2024-25, solo el 92.5% de los estudiantes de kindergarten en EE.UU. estaban vacunados contra MMR y el 92.1% contra la difteria, el tétanos y la tos ferina acelular.

Si bien puede ser difícil confiar en todas las vacunas requeridas para un niño pequeño —ya sea por miedo a los efectos adversos o por desconfianza hacia toda la institución de las vacunas—, las ideologías no son tan importantes como la vida de los niños.

Existe una gran cantidad de desinformación que se difunde constantemente a través de las redes sociales, principalmente por individuos ultraconservadores. Esto, de manera muy comprensible, deja a los padres confundidos sobre cuál es la mejor decisión para su familia. Como resultado de esta retórica desenfrenada, la política ha comenzado a tener una correlación sustancial con las opiniones sobre las vacunas.

Después de la pandemia de COVID-19, ha habido un aumento constante en la desconfianza hacia las vacunas. Muchas personas se dividieron debido a la polarización política, el corto tiempo que tomó desarrollar la vacuna y la hostilidad hacia los mandatos de vacunación. Esta ira hacia las vacunas ha culminado en el movimiento de los “antivacunas”.

Un estudio revisado por pares de la Escuela Kennedy de Harvard exploró el concepto de un “efecto de desbordamiento ideológico” derivado del rechazo hacia la vacuna del COVID-19 hacia otras vacunas no relacionadas, principalmente la de la gripe. En general, es bastante ilógico que la división política en torno al COVID-19 se extienda a todas las vacunas.

Otro impulsor clave de la cruzada “anti-vacunas” es el Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., quien fue designado por el presidente Donald Trump para continuar con su camino y difundir retórica antivacunas. A pesar de no tener formación médica ni experiencia en salud pública, Kennedy posee el poder federal para influir en las opiniones y decisiones sobre vacunas y medicamentos.

La Radio Pública Nacional (NPR) publicó un artículo sobre el resurgimiento de ciertas enfermedades. Dentro del artículo se incluye un comentario de Gregory Poland, quien afirma: “Es una fantasía pensar que podemos reducir las tasas de vacunación y la inmunidad colectiva en Estados Unidos sin sufrir el resurgimiento de estas enfermedades. Uno de cada 3.000 niños que contraen sarampión va a morir. No hay tratamiento. Van a morir”.

Kennedy es conocido por hacer comentarios categóricamente falsos sobre las vacunas, vinculándolas principalmente con el autismo en los niños. Ahora que esta afirmación ha sido desacreditada por muchos científicos, la culpa se ha desplazado hacia el acetaminofén —el ingrediente activo principal del Tylenol. Esta suposición no tiene ninguna evidencia concreta que la respalde y contribuye al constante flujo de desinformación que circula en las noticias.

Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, habló sobre el papel de Kennedy en la perpetuación de la desconfianza hacia los programas de salud del gobierno. “La idea de que siquiera se le considere para ese puesto hace que la gente piense que sabe de lo que habla. Apela a la falta de confianza, a la idea de que ‘hay cosas que no ves, datos que no te muestran, que yo voy a descubrir para que realmente tomes una decisión informada’”.

Kennedy tampoco es el único antivacunas con poder. La mayoría de las legislaturas estatales están controladas por republicanos, por lo que tienen la capacidad de implementar cambios que se ajusten a su narrativa sobre la salud pública. Este control les da la oportunidad de crear proyectos de ley que podrían tener consecuencias catastróficas, como reducir o eliminar los requisitos de vacunación para ingresar a la escuela.

Y no es algo hipotético; el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya ha tomado medidas para hacer de Florida el primer estado en eliminar todos los mandatos de vacunación infantil. Si otros estados siguen su ejemplo, los niños morirán.

La administración actual ya ha demostrado que está dispuesta y es capaz de restringir el acceso a las vacunas, como se vio con la propuesta de limitar quién podría recibir el refuerzo del COVID-19. Los residentes de EE.UU. deberían preocuparse de que las decisiones sobre su salud estén en manos de individuos ignorantes que prefieren promover su propia agenda antes que proteger la vida de niños inocentes.

La falta de vacunación va más allá del sarampión y se extenderá al empeoramiento de los brotes de tos ferina, meningitis o incluso poliomielitis. Ignorar las graves consecuencias asociadas con el regreso de estas enfermedades mortales es una receta para el desastre y la tragedia.

Muchos padres asumen que sus hijos desarrollan inmunidad de forma natural y que, al seguir un estilo de vida homeopático, no requieren vacunas. Sin embargo, este tipo de pensamiento es increíblemente peligroso, no solo por el bienestar de un niño, sino también por la salud de sus amigos y compañeros.

La sociedad no debería seguir el ejemplo de políticos que no saben nada sobre las realidades de la salud pública. En su lugar, las personas deberían valorar la abundancia de investigaciones científicas que respaldan por qué las vacunas infantiles y para adultos son absolutamente necesarias.