Carta de la Editora: Es la comienza de algo nuevo

Escrito por: Meg Frantz

Tanto alrededor de ti es nuevo ahora. Clases nuevas, nuevos edificios académicos, caras nuevas y personas nuevas para conocer. The Appalachian periodico dirigido por estudiantes también es en tanto nuevo este año, con un nuevo junto editorial y yo, su nueva editora-en-jefe. ¡Hola!

Ya sea que sea nuevo y no tenga idea de quiénes somos o sea un lector ferviente de The Appalachian, nuestro papel es servir como un lugar para el discurso público que es importante para usted y decirle la verdad sobre lo que sucede a su alrededor de manera precisa y justa.

Nuestra personal trata de ser ética y empática en el reportaje, siempre. Desde cubrir los impactos del huracán Helene en partes del High Country, los cambios en personal de entrenamiento de fútbol Montañero, aniversarios del Appalachian Dance Ensemble y AppTV, proveyendo una perspectiva de las opiniones políticos del nivel federal y todo entremedio, esta es nuestra promesa a tú: estamos aquí para contar tu historia con tus palabras y tu experiencia, no llevar la nuestra a la mezcla.

En nuestro compromiso, estamos moviendo la cobertura en línea este año para nuestras secciones especiales —el mes de Herencia Hispana, el mes de la Historia Afroamericana y más— para priorizar cobertura a largo plazo por sobre un evento destacado.

Gracias, lector, por elegir a recoger nuestra primera edición del año académico. Manténgase atento a más de nosotros diariamente en línea, mensualmente en casi 65 stands y semanalmente en su bandeja de entrada.

Estoy honrada de tener la oportunidad de dirigir esta organización como la Editora-en-Jefe para el término de 2025-26, y no puedo esperar a ver a dónde nos lleva el año.

Hablando de, si quieres unirte a nosotros en nuestra misión de contar historias sobre personas y las cosas que le importa a la gente, por favor contactanos por outreach@theappalachianonline.com o viene al cuarto 235 de la unión estudiantil Plemmons. Cualquier miembro del personal estaría feliz de hablar contigo, y tendrás un espacio en nuestra personal a pesar de tu especialidad académica o tu experiencia anterior. Ya sea que esté interesado en la fotografía, la escritura, la edición, las finanzas, las redes sociales o algo más, únete a nosotros.

Nos encantaría saber de ti. Si deseas enviar una idea para una historia, puedes hacerlo a través de la sección de envíos en nuestro sitio web, escribirnos una carta al editor o escribirnos a editor@theappalachianonline.com.

En una época en la que se desconfía de los medios y hay tanta incertidumbre, permita que The Appalachian sea una fuente de información confiable. Nuestras puertas siempre están abiertas.

Meg Frantz

2025-26 Editora-en-Jefe