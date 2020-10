In Spanish: Carolina del Norte registra una participación récord en el primer día de votación anticipada, el condado de Watauga igualmente ve un aumento

Share via Email

Votantes de Carolina del Norte se presentaron en vigor para el primer día de votación anticipada el jueves.

La junta de elecciones de Carolina del Norte informó que 330,000 personas votaron en el estado durante el primer día de votación. La participación fácilmente superó los números del primer día de votación en el 2016, en el cual 166,000 personas emitieron su voto.

“La junta estatal se complace en ver que los votantes de Carolina del Norte aprovecharon las diferentes opciones para emitir su voto”, dijo Karen Brinson Bell, directora ejecutiva de la junta estatal de elecciones en un comunicado de prensa. “Las juntas electorales del condado y los trabajadores electorales, trabajaron diligentemente para garantizar un primer día exitoso de votación anticipada. Les agradecemos sus heroicos esfuerzos.”

La junta estatal publicó en Twitter que cree que los 330,000 votos del jueves son un récord – superando los 304,000 votantes del 4 de noviembre en el 2016.

El condado de Watauga vio a 2,863 votantes acudir a los sitios de votación. En las elecciones del 2016, un total de 32,241 personas votaron en el condado de Watauga.

El director de elecciones Matt Snyder dijo que la participación – especialmente en sitios rurales – fue la historia del día.

El sitio de votación anticipada en el Plemmons Student Union de App State contó con casi 800 votantes el jueves.

Jeff Cathey, quien supervisa las operaciones en el sitio estudiantil, dijo que pensaba que el sitio del campus funcionó sin problemas durante todo el día y no está al tanto de ningún percance.

App State tiene un mandato de usar máscaras dentro de edificios, pero Cathey dijo que el Blue Ridge Ballroom prácticamente se entrega a la junta electoral durante la votación.

“Se acaba de aclarar que App State fomenta el cubrimiento facial en todo momento”, dijo Cathey. “Básicamente, le hemos dado el salón de baile Blue Ridge a la junta electoral, incluso por el bien de la seguridad y otras cosas. Incluso se cambian las cerraduras “.

En el 2016, casi 6,500 personas votaron en el sitio de votación dentro del campus.

La elección de no usar una máscara no puede ser una barrera para que alguien vote, según la guía de la junta estatal. Debido a esto, Cathey dijo que los trabajadores electorales no están haciendo cumplir el cubrimiento facial.

Sin embargo, la junta estatal alienta a los votantes a usar máscaras. Los lugares de votación también tienen máscaras gratuitas disponibles para los votantes.

Annabelle Jones, una estudiante, dijo que los trabajadores electorales le dijeron que ella era la primera estudiante de App State en votar en el sitio de votación del campus. Jones llegó al sitio a las 7 de la mañana, una hora antes de que abrieran.

“Honestamente, ser la primera estudiante en votar en el campus fue increíble y algo que nunca olvidaré, pero estoy muy impresionada con los profesores de App State que habían estado esperando en la fila antes de que yo llegara,” dijo Jones.

Jones dijo que ella era la cuarta votante en el sitio estudiantil: tres profesores de App State votaron antes que ella.

“He estado haciendo una pasantía con el partido demócrata de Carolina del Norte durante los últimos dos meses, y la votación se sintió como si me hubieran quitado un gran peso de encima,” dijo Jones. “Realmente creo que Carolina del Norte está encendida y que veremos cómo se hace historia”.

Cathey dijo que recomienda que los votantes utilicen el sitio de votación estudiantil durante uno de sus períodos más lentos. Dijo que tiende a haber poca o ninguna fila al principio y al final del día.

La votación anticipada es de 8 a.m. a 7:30 p.m. durante toda la semana hasta el 31 de octubre. Los primeros dos sábados de votación anticipada, los sitios estarán abiertos de 8 a.m. a 6 p.m. El 31 de octubre es el último día de votación anticipada, los sitios estarán abiertos de 8 a.m. a 3 p.m.