In Spanish: Los tribunales de Carolina del Norte limitan las operaciones, no intentarán desalojos o ejecuciones hipotecarias por el momento debido a preocupaciones de COVID-19

En un memorando publicado el martes, la Presidenta del Tribunal Supremo, Cheri Beasley, solicitó a los tribunales de Carolina del Norte que redujeran drásticamente sus operaciones, incluidas las audiencias sobre ejecuciones hipotecarias y desalojos, debido a las preocupaciones por el COVID-19.

“En pocas palabras, no puede ser lo de siempre para nuestro sistema judicial. Las funciones judiciales no esenciales que no pueden lograrse mediante el uso de tecnología remota deben posponerse ,” escribió Beasley.

Beasley solicitó que las reuniones en persona se cancelen o se pospongan con la mayor frecuencia posible durante los próximos 30 días, y cuando esa no sea una opción, se deben utilizar formas alternativas de comunicación.

“Sujeto a precauciones de salud, audiencias de compromiso involuntario, audiencias de tutela y asuntos urgentes de administración de patrimonio deben llevarse a cabo. Otros asuntos ante el secretario, como ejecuciones hipotecarias y otros procedimientos especiales, deben posponerse,” escribió Beasley

Los asuntos presentados ante los magistrados, las apariciones iniciales y las bodas, aún deben realizarse de acuerdo con el memorando. Sin embargo, se posponen los “procedimientos de reclamos menores, incluidos los extractos sumarios y el dinero adeudado.”

Además, Beasley escribió que los asuntos civiles y penales deben manejarse en el distrito y los niveles de tribunales superiores que no se mencionan, como el tribunal de tránsito, deben posponerse.

Beasley solicitó a los funcionarios de cada tribunal que informaran sus procedimientos a la oficina de comunicaciones de la oficina judicial estatal y los cierres a la mesa de ayuda de la rama para que se pueda proporcionar más información al público.

“Nuestro trabajo para detener la propagación del coronavirus será continuo,”escribió Beasley.