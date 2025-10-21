Pasando páginas y conectando a la comunidad a través de las bibliotecas de Boone

Escrito por: Beatrix Johnson

Filas de libros llenan los estantes de la biblioteca Belk; algunos antiguos, otros nuevos, todos rebosantes de conocimiento. Se pueden ver estudiantes de primer año con los ojos abiertos corriendo los dedos por los libros por primera vez, mientras que los seniors con más experiencia se abren camino entre las filas hacia sus rincones de estudio ya reclamados.

En una época en la que plataformas de inteligencia artificial, como ChatGPT y Google Gemini, ayudan a las personas con sus preguntas cotidianas, las bibliotecas pueden pasar desapercibidas. Sin embargo, con aproximadamente un 21% de los adultos en Estados Unidos considerados analfabetos en 2024, según el National Literacy Institute, las bibliotecas nunca han sido tan esenciales.

El 20 de junio, la biblioteca Belk celebró dos décadas en su edificio actual. Anteriormente, estaba ubicada en Anne Belk Hall, diseñada para albergar aproximadamente 400.000 libros. Desde que se mudó, se ha expandido mucho más allá de su capacidad original. Según Sue Polanka, decana de las bibliotecas universitarias, actualmente alberga 600.000 volúmenes impresos en su colección permanente, así como 2.258.000 libros electrónicos.

Hace 20 años, estos dos millones de libros electrónicos no formaban parte de la colección de Belk. Un estudio de 2023 de la Harvard Graduate School of Education declaró que los libros electrónicos pueden ser usados como herramienta para ayudar a los niños a mejorar la lectura durante el desarrollo infantil temprano. Por $10 al año, los miembros de la comunidad pueden obtener una tarjeta de biblioteca y utilizar tanto los recursos físicos como los libros electrónicos, brindando la oportunidad de fomentar la educación infantil y la alfabetización fuera del aula. Los miembros de la comunidad también pueden recorrer los estantes de la Biblioteca Pública del Condado de Watauga de manera gratuita durante todo el año.

Monica Caruso ha trabajado en la biblioteca de Watauga, donde se desempeña como bibliotecaria del condado, durante los últimos 16 años.

“Tenemos algo para todos, a cualquier edad y en cada etapa de la vida”, dijo Caruso.

La biblioteca de Watauga organiza una amplia variedad de eventos, incluidos clubes de lectura dirigidos a audiencias adultas y un club mensual de LEGO para que los niños se diviertan. En las últimas semanas, comenzó un grupo de Girls Who Code, donde, a pesar del nombre, se anima a niños de todos los géneros a aprender habilidades en codificación y alfabetización digital. Tres veces por semana, la biblioteca organiza un cuentacuentos celebrando la literatura infantil, literatura dirigida a niños en edad preescolar.

Según The Nation’s Report Card, publicado en enero, las tasas de alfabetización en los EE.UU. han disminuido dos puntos tanto en estudiantes de cuarto como de octavo grado en comparación con 2022.

En respuesta, las bibliotecas han intervenido para llenar este vacío, ofreciendo servicios para fortalecer la alfabetización y fomentar la lectura fuera del aula.

Durante el verano pasado, el programa de lectura orientado a jóvenes de la biblioteca prosperó.

“También llevamos un registro de los minutos leídos”, dijo Caruso. “Es como si te animaran a leer unos 20 minutos al día y luego, semanalmente, vuelves con tu pequeño registro y lo marcas. Nosotros registramos la información y les damos premios”.

Caruso dijo que se registraron un total de 6.500 horas de lectura, un aumento del 50% con respecto al año anterior.

Casi 700 niños participaron en el programa de lectura de verano con la temática “Colora nuestro mundo” y muchos se reunieron en una celebración final con emoción, pintura facial y helado el 1 de agosto.

Para bibliotecarias como Caruso, el trabajo va mucho más allá de manejar libros. También tiene un papel fundamental en ayudar a las personas. Criada por una educadora, este compromiso con ayudar a los demás es lo que llevó a Caruso a seguir su carrera hace 29 años.

“Creo que gran parte de esto es responder a las necesidades de la comunidad”, dijo Caruso.

Cuando el huracán Helene golpeó el High Country, la biblioteca de Watauga abrió sus puertas al público en pocos días. La gente la utilizó como un espacio seguro tras la tormenta, reuniéndose para acceder al Wi-Fi gratuito y siempre disponible y sentir la calidez de un ambiente fuerte y de apoyo. De manera similar, la biblioteca Belk abrió sus puertas al público durante una semana después de Helene, ofreciendo refugio, electricidad, acceso a internet gratuito, servicios de impresión y agua potable a quienes lo necesitaran.

Además de su acogedora respuesta ante desastres y su extensa colección de libros, la biblioteca Belk ofrece muchos otros servicios dentro de sus instalaciones.

“Somos mucho más que un repositorio de libros”, dijo Polanka. “Tenemos servicios realmente vibrantes que están creciendo y cambiando según las necesidades”.

Inaugurado en el otoño de 2022, el nivel inferior de la biblioteca Belk alberga el Makerspace, un laboratorio de diseño con una variedad de herramientas para todo lo creativo. Máquinas de coser, materiales de manualidades e impresoras 3D son algunas de las herramientas de creación que ofrece el espacio. Todos los estudiantes pueden usar este lugar, ya sea para proyectos de clase o intereses personales.

En el cuarto piso, el archivo de colecciones especiales destaca algunas de las novelas únicas que posee la biblioteca Belk. Polanka dijo que en el archivo entre dos mecedoras, los estudiantes pueden acceder a colecciones de historia oral, que contienen casi 40 años de grabaciones de Merlefest. Los estudiantes también pueden acceder a entrevistas con artistas prominentes, como Sam Bush, en colecciones especiales.

Polanka anima a los estudiantes a utilizar estos servicios tanto dentro de su educación como en el desarrollo de habilidades para la vida que les ayuden en sus futuras carreras.

“Soy una bibliotecaria que pone primero a los estudiantes”, dijo Polanka. “Tomo mis decisiones basándome en lo que siento que es mejor para los estudiantes”.